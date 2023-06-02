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القيروان: الإفراج عن التلميذ مكرم الزرمديني

Publié le Vendredi 02 Juin 2023 - 20:44 قراءة: 0 د, 30 ث
      
قررت مساء يوم الجمعة 2 جوان 2023 دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بالقيروان الإفراج عن التلميذ مكرم الزرمديني وفق ما نشرته المحامية ماجدة مستور على صفحتها الرسمية الفايس بوك.

يذكر أن التلميذ المذكور تعرض إلى الإيقاف أمام معهده في القيروان إثر شجار ومناوشات مع أعوان أمن.

...

وكان مقطع فيديو قد راج عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر لحظة اعتداء عون أمن بالزي المدني على التلميذ، وعملية إيقافه.

كما كانت والدة التلميذ المذكور قد أكدت أنه فقد حاسة البصر في إحدى عينيه بعد الاعتداء الذي تعرض له وبسبب خضوعه لعمليات جراحية سابقا.َّ



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