القيروان: الإفراج عن التلميذ مكرم الزرمديني

قررت مساء يوم الجمعة 2 جوان 2023 دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بالقيروان الإفراج عن التلميذ مكرم الزرمديني وفق ما نشرته المحامية ماجدة مستور على صفحتها الرسمية الفايس بوك.



يذكر أن التلميذ المذكور تعرض إلى الإيقاف أمام معهده في القيروان إثر شجار ومناوشات مع أعوان أمن.





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