لسعد الذوادي: الترفيع في الضرائب تحيل ونهب على طريقة براد العراف المغربي

قال رئيس المعهد التونسي للمستشارين الجبائيين، لسعد الذوادي في مداخلة عبر أمواج إذاعة " اي اف ام" ان الترفيع في الجباية في وضعيتنا الحالية هو نوع من السلب والنهب والتحيل على طريقة " براد التاي للعراف المغربي".

وتسائل الذوادي " هل الدولة التونسية تعلم جيدا من هم المعنيون بالضرائب الجديدة ومن سيرفع عنهم الدعم متابعا " اتحداهم انهم على اطلاع بمن يدفعون الضرائب في البلد هذا مدخل لتحيل جديد على ما يبدو".

وتابع " هذه فضائح لا يمكن السكوت عنها ثم من سترفع قيمة ضرائبهم هل المهربين الذين لا يبالون بمثل هذه الامور ولا سجل لهم في الإدارات".

وقال ان المنطق يفرض النظر في من يقومون بواجبهم في دفع الضرائب وليس فرض ضرائب جديدة.



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