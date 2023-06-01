الحزب الجمهوري: 'اعتماد تهم غريبة ووهمية في قضية التآمر تدخل في إطار الهوس بالمؤامرات'

استنكر اليوم الخميس غرة جوان 2023 الأمين العام بالنيابة للحزب الجمهوري عبد اللطيف الهرماسي، ما اعتبره التضييق على الحريات في تونس، قائلا 'إن نظام 25 جويلية يذكرنا بعهد بن علي وما انفك يُضيق على الحريات'.



وأكد الهرماسي في ندوة صحفية نظمها الحزب الجمهوري بمناسبة مرور 100 يوم على إيقاف أمين عام الحزب عصام الشابي، أن النظام القائم في تونس يتعامل مع الحريات كجريمة وأن 25 جويلية فاقم الأزمة في البلاد وعمّقها نتيجة الإنفراد بالرأي وانتهاج مسار تعسفي.





...



وعلّق الهرماسي على إيقاف عدة شخصيات بتهمة التآمر على أمن الدولة، وبين أن التهم تعتبر تهما غريبة ووهمية وتدخل في إطار في الهوس بالمؤامرات حسب تقديره.



وتابع أنه وبعد 100 يوم يتم إلى الآن البحث عن قرائن لهذه التهم.