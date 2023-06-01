Babnet

نجيب الدزيري... "قيس سعيد لم يستهدف مستشارته السابقة نادية عكاشة بل هي من قامت بتجاوزات"

Publié le Jeudi 01 Juin 2023 - 09:55 قراءة: 0 د, 21 ث
      
قال الكرونيكور نجيب الدزيري في مداخلة عبر أمواج إذاعة " اي اف ام" ان رئيس الجمهورية قيس سعيد لم يستهدف مستشارته السابقة نادية عكاشة بل هي من قامت بتجاوزات.
وأضاف " عكاشة هي من عينت وزراء في الحكومة الحالية ولا يزالون يمارسون مهامهم" متابعا " فما وزيرة راجلها المهنة متاعو قرين وزيرة والى اليوم هذه الصفة موجودة في جواز سفره".


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 267590


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الخميس 01 جوان 2023 | 12 ذو القعدة 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:21 19:35 16:08 12:24 05:02 03:13
Babnet
22°
 Babnet24° Babnet % 78 :الرطــوبة
تونــس Babnet18°
1.54 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
24°-1827°-1929°-2028°-2127°-20
  • Avoirs en devises
    21514,2

  • (31 mai)
  • Jours d'importation
    93
  •              1 € = 3,33800 DT        1$ =3,11459 DT
  • Solde Compte du Trésor   (31 mai)   461,0 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    