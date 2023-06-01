نجيب الدزيري... "قيس سعيد لم يستهدف مستشارته السابقة نادية عكاشة بل هي من قامت بتجاوزات"

قال الكرونيكور نجيب الدزيري في مداخلة عبر أمواج إذاعة " اي اف ام" ان رئيس الجمهورية قيس سعيد لم يستهدف مستشارته السابقة نادية عكاشة بل هي من قامت بتجاوزات.وأضاف " عكاشة هي من عينت وزراء في الحكومة الحالية ولا يزالون يمارسون مهامهم" متابعا " فما وزيرة راجلها المهنة متاعو قرين وزيرة والى اليوم هذه الصفة موجودة في جواز سفره".