تلميذ يفقد بصره ويودع بالإصلاحية بعد اتهامه بالاعتداء بالعنف على أمني..رابطة حقوق الإنسان تعلّق

كشف عضو الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان سيف العيادي عن أن أمني بزي مدني بولاية القيروان اعتدى على تلميذ، يبلغ من العمر 15 عاما، مما تسبب له بفقدان البصر على مستوى عينه اليمنى



وتعود أطوار الحادثة إلى أن عون أمن توجه نحو التلميذ وطالبه بإخفاء هاتفه وعدم التصوير عندما كانت دورية أمنية موجودة بجانب المعهد الذي يدرس فيه المتضرّر بصدد إلقاء القبض على شخص فعمد الأمني إلى سحب التلميذ إلى جامع والاعتداء عليه بالعنف الشديد وتقييده بالأغلال الحديدية، حسب المصدر ذاته.





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