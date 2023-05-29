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بطولة رولان غاروس: أنس جابر تواجه الايطالية لوسيا برونزيتي في الدور الأول

Publié le Lundi 29 Mai 2023 - 22:28 قراءة: 0 د, 35 ث
      
تواجه يوم الثلاثاء اللاعبة التونسية أنس جابر في الدور الأول لبطولة رولان غاروس، ثاني البطولات الأربعة الكبرى، التي انطلقت يوم الأحد 28 ماي الجاري، الايطالية لوسيا برونزيتي المصنفة 102 عالميا على ملعب فيليب شاترييه على الساعة 10 و 45 دقيقة بتوقيت تونس


وتعوّل أنس جابر المصنفة سابعة عالميا على تحقيق نتيجة ايجابية في بطولة رولان غاروس التي ستتواصل إلى غاية 11 جوان القادم، من أجل تحسين ترتيبها في التصنيف العالمي وفي التصنيف المؤهل للمرحلة الختامية.
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وكانت جابر تراجعت من المركز الثاني عالميا إلى السابع بسبب الاصابات التي لحقتها وانسحابها المبكر من بطولة أستراليا المفتوحة وبطولتي ميامي وانديان ويلز للماسترز إلى جانب عدم مشاركتها في بطولة مدريد للماسترز وخروجها من الدور الثاني من بطولة روما للماسترز.


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