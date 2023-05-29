8سنوات سجنا للمكلفين بالجناح الاعلامي لداعش في تونس

اصدرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس،حكما ب8 سنوات سجنا في حق المكلفين بالجناح الاعلامي لداعش الارهابي في تونس حيث كان ينزلان تدوينات واناشيد وصور تمجد تنظيم داعش الارهابي،كما كانا يصممون مواقع الكترونية وقنواة على مواقع التواصل الاجتماعي تمجد تنظيم داعش الارهابي وتحرض على الالتحاق به.



وكشفت الأبحاث أنهما يكفران الدولة ومؤسساتها.





وقد وجهت للمتهمين تهم توفير مواقع الكترونية لفائدة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الارهابية والتكفير والتحريض على الكراهية والتباغض بين الأجناس والاديان وتعمد الاشادة والتمجيد علنا وبصفة صريحة بجريمة ارهابية وبمرتكبيها وتنظيم له علاقة بالجرائم الارهابية وباعضائه ونشاطه.



