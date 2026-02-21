Babnet   Latest update 19:31 Tunis

تونس تحتضن المؤتمر العربي الإفريقي للتحكيم والاستثمار في أفريل 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6999dd7b4192b6.05911071_opnfgkhjieqlm.jpg>
Publié le Samedi 21 Février 2026
      
تستعد العاصمة التونسية لاستقطاب نخبة من كبار الخبراء وصانعي القرار الاقتصادي والقانوني، بمناسبة تنظيم المؤتمر العربي الإفريقي للتحكيم والاستثمار، المزمع عقده في أفريل 2026.



ويأتي هذا الحدث الإقليمي البارز بتنظيم من التحكيم الدولي العربي الإفريقي ليسلط الضوء على الدور المحوري للتحكيم التجاري كضمانة أساسية لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الشراكات العابرة للحدود بين المنطقة العربية والقارة الإفريقية.

ويهدف المؤتمر إلى خلق فضاء للحوار البنّاء حول سبل تطوير المنظومة القانونية لمواكبة التحولات الاقتصادية المتسارعة التي يشهدها العالم. وسيركز المشاركون على كيفية تفعيل آليات تسوية النزاعات بفعالية، بما يضمن حقوق المستثمرين ويعزز من مناخ الأعمال في المنطقة.


ويتضمن برنامج المؤتمر سلسلة من الجلسات العلمية والورشات الاستراتيجية التي تتمحور حوا رؤى قانونية ماقدمة عبر قراءة في التشريعات الحديثة المنظمة للاستثمار والتحكيم ودعم الشراكات الإقليمية من خلال دراسةآليات تعزيز التعاون الاقتصادي العربي الإفريقي المشترك.

ويحتوي البرنامج ايضا على جلسات حول نجاعة تسوية النزاعات باستعراض دور مراكز التحكيم الدولية في توفير بيئة استثمارية آمنة ومستقرة فضلا عن طرح استراتيجيات التحول من خلال مواكبة القوانين للرقمنة والاقتصاد الأخضر والمشاريع الكبرى.

ويؤكد المنظمون أن اختيار هذا التوقيت (أفريل 2026) يأتي في ظل حاجة ماسة لتوحيد الرؤى القانونية وتوفير حلول بديلة للقضاء التقليدي، مما يساهم في تسريع وتيرة نمو المشاريع الكبرى.

ويُنتظر أن يشهد المؤتمر توقيع اتفاقيات تعاون وشراكات استراتيجية بين هيئات اقتصادية وقانونية من مختلف الدول المشاركة.

ويعتبر هذا الحدث فرصة هامة لتونس لتعزيز موقعها كقطب إقليمي للتحكيم الدولي، ووجهة مفضلة للكفاءات القانونية الساعية لتطوير آليات فض النزاعات وفق المعايير الدولية المعاصرة.
السبت 21 فيفري 2026 | 3 رمضان 1447
