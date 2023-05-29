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وفد عن الحزب الشيوعي الصيني في ضيافة حركة الشعب

تشيوي تشينغ شان
Publié le Lundi 29 Mai 2023 - 08:05 قراءة: 0 د, 15 ث
      
يقوم وفد عن الحزب الشيوعي الصيني بزيارة لتونس ويلتقي بقيادات حزب حركة الشعب وذلك يوم الثلاثاء 30 ماي 2023 ..
يترأس الوفد الصيني عميد معهد أبحاث تاريخ وأرشيف الحزب التابع للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني تشيوي تشينغ شان وهو أيضا رئيس المجلس الوطني لمراكز الأبحاث رفيعة المستوى التابع للمعهد...




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