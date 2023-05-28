بنزرت: وفاة تلميذ جرّاء إصابة في الرأس خلال شجار أمام معهد

فارق تلميذ (17 عامًا) الحياة، اليوم الاحد 28 ماي 2023، بمستشفى الرابطة، بعد تعرضه، الخميس الماضي، لإصابة بالغة أمام معهد ثانوي في منزل بورقيبة ببنزرت، اثر شجار وقع بين عدد من التلاميذ .



وكان الهالك قد تعرض لاصابة في راسه بقضيب حديدي، تم نقله على اثرها، إلى المستشفى المحلي في منزل بورقيبة، ومن ثم إلى مستشفى الحبيب بوقطفة ببنزرت، قبل نقله إلى مستشفى الرابطة بالعاصمة، اين توفي صباح اليوم.



هذا وتم الاحتفاظ بتلميذين يشتبه في تورطهما في الاعتداء، في انتظار استكمال التحقيقات من طرف أعوان الشرطة العدلية في منزل بورقيبة، حسب ما افادت به اذاعة شمس اف ام.



