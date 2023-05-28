Babnet

بنزرت: وفاة تلميذ جرّاء إصابة في الرأس خلال شجار أمام معهد

Publié le Dimanche 28 Mai 2023 - 20:22 قراءة: 0 د, 29 ث
      
فارق تلميذ (17 عامًا) الحياة، اليوم الاحد 28 ماي 2023، بمستشفى الرابطة، بعد تعرضه، الخميس الماضي، لإصابة بالغة أمام معهد ثانوي في منزل بورقيبة ببنزرت، اثر شجار وقع بين عدد من التلاميذ .

وكان الهالك قد تعرض لاصابة في راسه بقضيب حديدي، تم نقله على اثرها، إلى المستشفى المحلي في منزل بورقيبة، ومن ثم إلى مستشفى الحبيب بوقطفة ببنزرت، قبل نقله إلى مستشفى الرابطة بالعاصمة، اين توفي صباح اليوم.

هذا وتم الاحتفاظ بتلميذين يشتبه في تورطهما في الاعتداء، في انتظار استكمال التحقيقات من طرف أعوان الشرطة العدلية في منزل بورقيبة، حسب ما افادت به اذاعة شمس اف ام.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 267405


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الأحد 28 ماي 2023 | 8 ذو القعدة 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:17 19:32 16:07 12:24 05:04 03:16
Babnet
22°
 Babnet28° Babnet % 73 :الرطــوبة
تونــس Babnet19°
2.57 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
28°-1924°-1925°-1724°-1823°-18
  • Avoirs en devises
    21704,0

  • (26 mai)
  • Jours d'importation
    93
  •              1 € = 3,33757 DT        1$ =3,10450 DT
  • Solde Compte du Trésor   (26 mai)   317,6 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
All Radio in One    