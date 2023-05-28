قريبا .. مدينة المحرس تعيش على وقع فعاليات الدورة الـ 6 لمهرجان الثقافة والتراث

أعلنت الهيئة المديرة لجمعية مهرجان المحرس للثقافة والتراث عن تنظيم الدورة 6 لهذه التظاهرة. وقرّرت تنظيم الدورة الحالية من 16 إلى 18 جوان 2023 تحت شعار « تراثنا موروث حضاري.. مورد اقتصادي».



هذه الدورة حسب هيئة تنظيم المهرجان ستكون ببرنامجا متنوعا يجمع بين العروض الفرجوية، الندوات الفكرية، السهرات الفنية والمعارض للحرفيين. وقدد حددت ادارة المهرجان فضاء الكرنيش كمكان للعروض مما يمتع الزائر لون البحر وجمالية المكان.



وتأتي هذه الدورة السادسة بعد تأجيلها للمرة الثانية، والتي تم إقرارها سابقا للفترة بين 12 و14 ماي 2023، وذلك بسبب عدم جاهزية فضاء العروض بالكرنيش لاحتضان معرض الحرفيين والعروض المسائية والسهرات الفنية بعد سوء الأحوال الطبيعية، حسب بيان نشرته الصفحة الرسمية لمهرجان المحرس للثقافة والتراث بتاريخ 11 ماي 2023.



*وائل الرميلي



