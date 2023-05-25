كمال الجندوبي: تونس معزولة والغرب ينظر إلى الجزائر على أنها وصية علينا

قال الرئيس السابق لهيئة الانتخابات كمال الجندوبي في حوار عبر أمواج إذاعة اي أف ام أن الغرب يعتبر تونس حاليا دولة متطرفة في مواقفها وتوالي الجزائر.
وأضاف " الجزائر أصبحت وصية على تونس وجرتها لاخذ مواقف معادية للجارة المغرب متابعا " كنا في السابق نتخذ مواقف محايدة".
وتابع الجندوبي " تونس أصبحت معزولة في المنطقة وهنالك من يحاول جرنا للحلف الصيني الروسي".
وأضاف " الجزائر أصبحت وصية على تونس وجرتها لاخذ مواقف معادية للجارة المغرب متابعا " كنا في السابق نتخذ مواقف محايدة".
وتابع الجندوبي " تونس أصبحت معزولة في المنطقة وهنالك من يحاول جرنا للحلف الصيني الروسي".
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 267226