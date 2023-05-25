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كمال الجندوبي: تونس معزولة والغرب ينظر إلى الجزائر على أنها وصية علينا

Publié le Jeudi 25 Mai 2023 - 20:27 قراءة: 0 د, 19 ث
      
قال الرئيس السابق لهيئة الانتخابات كمال الجندوبي في حوار عبر أمواج إذاعة اي أف ام أن الغرب يعتبر تونس حاليا دولة متطرفة في مواقفها وتوالي الجزائر.
وأضاف " الجزائر أصبحت وصية على تونس وجرتها لاخذ مواقف معادية للجارة المغرب متابعا " كنا في السابق نتخذ مواقف محايدة".
وتابع الجندوبي " تونس أصبحت معزولة في المنطقة وهنالك من يحاول جرنا للحلف الصيني الروسي".


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