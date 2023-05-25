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نجيب الدزيري تعليقا على الافراج عن نور الدين بوطار: ظهر الحق وزهق الباطل..القضاء مستقل ونتمنى الصحفيين لكل عندهم مليار‎‎

Publié le Jeudi 25 Mai 2023 - 17:05 قراءة: 0 د, 30 ث
      
قال الخميس 25 ماي، كرونيكور اذاعة اي اف ام، نجيب الدزيري ان قرار الافراج عن نور الدين بوطار مؤقتا بضمان مالي قدره مليون دينار، فنّد الادعاءات بأن القضاء غير مستقل.

وعلق قائلا " ظهر الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا ..مو قالو قيس سعيد حط نور الدين بوطار في الحبس عالخط التحريري اليوم القضاء ولى باهي كي سيبو".

وعبّر الدزيري في المقابل عن استغرابه من استعمال صفة الصحفي نور الدين بوطار وقال " انا نستغرب كي يقولو الصحفي نور الدين بوطار ..ان شاء الله الصحفيين كل عندهم مليار".


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