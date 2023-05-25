صفاقس: استبشار بالأمطار في عقارب

استبشر أهالي عقارب من ولاية صفاقس بنزول كمّيات من الأمطار بمنطقتهم خلال الليلة الفاصلة بين 24 و25 ماي 2023 بعد فترة من الجفاف.



الأهالي استبشروا بنزول الغيث النّافع، معبّرين عن أملهم في أن تتجاوز منطقتهم، والبلاد عموما، فترة الجفاف التي تواصلت لمدّة بضع شهور، ممّا أثّر سلبيّا على القطاع الفلاحي وفق ما أفاد به رئيس الإتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بعقارب علي بن محمد.



وللإشارة فقد سجلت معتمدية عقارب حولي 28.6 مم وهي أعلى نسبة في كميات الامطار الهاطلة خلال 24 ساعة الفارطة في ولاية صفاقس حسب المعهد الوطني للرصد الجوي.



وائل الرميلي



