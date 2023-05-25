بمناسبة الاحتفال بعيد الأمهات: البريد التونسي يؤمن حصة عمل يوم الأحد 28 ماي 2023 لتوزيع باقات زهور البريد

في إطار الاحتفال بعيد الأمهات، يعلم البريد التونسي حرفاء البريد السريع أنه سيؤمن لفائدتهم حصة عمل يوم الأحد 28 ماي 2023 لتوزيع طلبيات باقات زهور البريد التي تم اقتنـاؤهـا مـباشرة مـن وكـالات الـبريـد الـسـريع ومكاتب البريد أو عـن بـعـد عـبر الـمـوقع www.e-fleurs.poste.tn.



