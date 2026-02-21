Babnet   Latest update 18:11 Tunis

عمادة الأطباء بتونس تنظم أربعينية الفقيد الدكتور سليم بن صالح

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6999e037595973.24016883_lejmqpnoifhkg.jpg>
Publié le Samedi 21 Février 2026 - 17:40
      
نظمت عمادة الأطباء بتونس اليوم السبت، بكلية الطب بالعاصمة، أربعينية الفقيد الأخصائي في جراحة الأطفال بتونس والعميد السابق لعمادة الاطباء سليم بن صالح الذي وافته المنية يوم 9 جانفي الماضي، وذلك بحضور أفراد عائلته وزملائه.

وأكد وزير الصحة، مصطفى الفرجاني، خلال حضوره أربعينية الفقيد، أن سليم بن صالح يُعد من أبرز شرفاء المهنة، إذ خلف إرثا مهنيا وإنسانيا راسخا لا يُمحى، وسيبقى اسمه محفورا في سجلّ تاريخ الطب التونسي، على أمل أن تواصل الأجيال القادمة السير على نهجه وتجسيد أفكاره ومبادئه.


وقدم زملاؤه بالمناسبة، عرضا مستفيضا لمسيرته المهنية الحافلة، مستعرضين أبرز محطات سيرته الذاتية تحت عناوين كبرى، من بينها: "سليم بن صالح، أو الرجل الذي أراد أن ينقذ العالم" و"رجل ذو مبادئ وكفاءة والتزام".


وُلد سليم بن صالح يوم 27 فيفري سنة 1953 بمدينة "مولن" بفرنسا، وجاء لتونس في سن 4 سنوات مع والده الدكتور محمد بن صالح، أحد أبرز الوطنيين التونسيين. وقد بدأ تعليمه بمدرسة "شوفروي" بتونس.

ودرس سليم بن صالح الطب في كلية الطب بفرنسا سنة 1970 وتحصل على الدكتوراه في الطب في "غرونوبل" في مارس 1982، وعاد إلى تونس في أفريل 1984 وواصل مسيرته الأكاديمية في الطب، وتخصّص في جراحة الأطفال، حيث ساهم في تطوير هذا الاختصاص بالمستشفيات التونسية. وتمكن من ممارسة مهنته في عدد من البلدان الأجنبية وشارك في العديد من المبادرات الإنسانية.

يذكر أن سليم بن صالح توفي إثر تعرضه إلى أزمة قلبية في العيادة الطارئة بمطار تونس قرطاج الدولي.


