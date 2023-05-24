Babnet

سفيان بن حميدة: نقابة التعليم الثانوي وافقت على زيادة ب66 دينار للاساتذة ستصرف في 2026 وقتها شوف 66د تجيب فخذ دجاج والا لا!؟

Publié le Mercredi 24 Mai 2023 - 15:26 قراءة: 0 د, 49 ث
      
قال الاربعاء 24 ماي، كرونيكور اذاعة اي اف ام سفيان بن حميدة ان اتفاق نقابة التعليم الثانوي مع وزارة التربية هو اتفاق سياسي وليس اتفاقا نقابيا في اشارة الي انه لم يستجب الي مطالب الاساتذة.

وأضاف بن حميدة ان ابرز ما تضمنه هذا الاتفاق زيادة ب100 دينار تصبح بعد خصم الاداءات 66 دينار واوضح قائلا " الاتفاق هذا جاو للأساتذة بعد 9 أشهر من حجب الاعداد قالولهم راكم باش تاخذوا 66 دينار موش تو في 2023 بل في 2026 وقتها 66 دينار شوف تجيب فخض دجاج والا لا.
واعتبر بن حميدة ان نقابة التعليم الثانوي فشلت فشلا ذريعا على المستوى النقابي وهي الآن في تناقض مع قواعدها.

يذكر ان اعلان نقابة التعليم الثانوي الاتفاق مع وزارة التربية أثار حفيظة عديد الاساتذة الذين عبرو عن رفضهم لمضمون الاتفاق وأمضوا أكثر من عريضة للتعبير عن هذا الرفض فيما اختار اساتذة آخرون الانسلاخ عن الاتحاد العام التونسي للشغل مؤكدين ان الاتفاق لا يستجيب الي تطلعاتهم.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 267134


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الأربعاء 24 ماي 2023 | 4 ذو القعدة 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:13 19:29 16:06 12:23 05:06 03:20
Babnet
23°
 Babnet24° Babnet % 60 :الرطــوبة
تونــس Babnet16°
3.6 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
24°-1624°-1724°-1726°-1728°-19
  • Avoirs en devises
    21655,9

  • (23 Mai)
  • Jours d'importation
    93
  •              1 € = 3,33692 DT        1$ =3,08432 DT
  • Solde Compte du Trésor   (23 Mai)   1134,0 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
All Radio in One    