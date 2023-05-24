سفيان بن حميدة: نقابة التعليم الثانوي وافقت على زيادة ب66 دينار للاساتذة ستصرف في 2026 وقتها شوف 66د تجيب فخذ دجاج والا لا!؟

وأضاف بن حميدة ان ابرز ما تضمنه هذا الاتفاق زيادة ب100 دينار تصبح بعد خصم الاداءات 66 دينار واوضح قائلا " الاتفاق هذا جاو للأساتذة بعد 9 أشهر من حجب الاعداد قالولهم راكم باش تاخذوا 66 دينار موش تو في 2023 بل في 2026 وقتها 66 دينار شوف تجيب فخض دجاج والا لا.واعتبر بن حميدة ان نقابة التعليم الثانوي فشلت فشلا ذريعا على المستوى النقابي وهي الآن في تناقض مع قواعدها.يذكر ان اعلان نقابة التعليم الثانوي الاتفاق مع وزارة التربية أثار حفيظة عديد الاساتذة الذين عبرو عن رفضهم لمضمون الاتفاق وأمضوا أكثر من عريضة للتعبير عن هذا الرفض فيما اختار اساتذة آخرون الانسلاخ عن الاتحاد العام التونسي للشغل مؤكدين ان الاتفاق لا يستجيب الي تطلعاتهم.