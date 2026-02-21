تكنولوجيات البيئة: دعوة الشركات الناشئة الخضراء التونسية للمشاركة في  الصالون الدولي لتكنولوجيا البيئة والحلول الايكولوجية بباريس

اعلنت الوكالة الفرنسية للخبرة الفنية الدولية "اكسبرتيز فرانس"، عن اطلاق دعوة لابداء اهتمام لدعم مشاركة الشركات الناشئة البيئية في الصالون الدولي لتكنولوجيا البيئة والحلول الايكولوجية المزمع انعقاده في باريس من 30 مارس الى 1 افريل 2026.وتندرج هذه المبادرة في اطار مشروع "غرينوفي" الذي تنفذه الوكالة الفرنسية للخبرة الدولية بالتعاون مع مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة ووزارتي البيئة والاقتصاد والتخطيط، والهادف الى مرافقة ودعم الانتقال البيئي في تونس على مدى خمس سنوات.ويعد الصالون الدولي لتكنولوجيا البيئة والحلول الايكولوجية، وفق بلاغ صادر، السبت، عن مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة، اكبر حدث دولي مخصص للحلول من أجل كوكب الأرض.وتطمح دورة 2026 إلى استقطاب آلاف المشاركين من أكثر من 140 دولة، من بينهم علماء وصناع قرار عموميين ومستثمرين وشركات مبتكرة وممثلين عن المجتمع المدني.وسيسلط الحدث الضوء،على مدار ثلاثة ايام، على قرابة ألف حل عملي لمواجهة التحديات المناخية والبيئية، من خلال مؤتمرات دولية وجلسات عرض مشاريع ولقاءات بين المستثمرين ورواد الأعمال، إضافة إلى فضاءات للعرض.وستشمل المحاور المطروحة خاصة الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة ونشر الحلول القائمة على الطبيعة والتمويل المستدام والتكيف مع آثار التغير المناخي.وسيتمكن أصحاب المشاريع التونسيين من خلال هذه الدعوة، وفق نفس المصدر،من النفاذ إلى منصة دولية استراتيجية وإقامة شراكات، وتعزيز حضورهم لدى المستثمرين والفاعلين الرئيسيين في مسار الانتقال البيئي العالمي.ويمكن للشركات الناشئة الراغبة في تقديم ترشحاتها تعمير استمارة متاحة على الموقع الالكتروني لمركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة.