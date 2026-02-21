Babnet   Latest update 16:18 Tunis

تكنولوجيات البيئة: دعوة الشركات الناشئة الخضراء التونسية للمشاركة في  الصالون الدولي لتكنولوجيا البيئة والحلول الايكولوجية بباريس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6999aa3717ae93.80565267_jkheginoqfplm.jpg>
Bookmark article    Publié le Samedi 21 Février 2026 - 15:40 قراءة: 1 د, 5 ث
      
اعلنت الوكالة الفرنسية للخبرة الفنية الدولية "اكسبرتيز فرانس"، عن اطلاق دعوة لابداء اهتمام لدعم مشاركة الشركات الناشئة البيئية في الصالون الدولي لتكنولوجيا البيئة والحلول الايكولوجية المزمع انعقاده في باريس من 30 مارس الى 1 افريل 2026.

وتندرج هذه المبادرة  في اطار مشروع "غرينوفي"  الذي تنفذه الوكالة الفرنسية للخبرة الدولية بالتعاون مع مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة ووزارتي البيئة والاقتصاد والتخطيط، والهادف الى مرافقة ودعم الانتقال البيئي في تونس على مدى خمس سنوات.


ويعد الصالون الدولي لتكنولوجيا البيئة والحلول الايكولوجية، وفق بلاغ صادر، السبت،  عن مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة، اكبر حدث دولي مخصص للحلول من أجل كوكب الأرض.


وتطمح دورة 2026 إلى استقطاب آلاف المشاركين من أكثر من 140 دولة، من بينهم علماء وصناع قرار عموميين  ومستثمرين  وشركات مبتكرة وممثلين عن المجتمع المدني.

وسيسلط  الحدث الضوء،على مدار ثلاثة ايام، على قرابة ألف حل عملي لمواجهة التحديات المناخية والبيئية، من خلال مؤتمرات دولية وجلسات عرض مشاريع  ولقاءات بين المستثمرين ورواد الأعمال، إضافة إلى فضاءات للعرض.

وستشمل المحاور المطروحة خاصة الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة ونشر الحلول القائمة على الطبيعة والتمويل المستدام والتكيف مع آثار التغير المناخي.

وسيتمكن أصحاب المشاريع التونسيين من خلال هذه الدعوة، وفق نفس المصدر،من النفاذ إلى منصة دولية استراتيجية وإقامة شراكات، وتعزيز حضورهم لدى المستثمرين والفاعلين الرئيسيين في مسار الانتقال البيئي العالمي.

 ويمكن للشركات الناشئة الراغبة في تقديم ترشحاتها تعمير استمارة متاحة على الموقع الالكتروني لمركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة.
 
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 324031

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 21 فيفري 2026 | 3 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:34
18:08
15:38
12:40
07:01
05:34
الرطــوبة:
% 63
Babnet
Babnet16°
16° Babnet
الــرياح:
10.29 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-12
18°-10
21°-8
21°-9
21°-10
  • Avoirs en devises 25223,5
  • (20/02)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,37801 DT
  • (20/02)
  • 1 $ = 2,87910 DT
  • Solde Compte du Trésor     (19/02)     1286,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (19/02)   27430 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 16:18 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>