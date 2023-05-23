عدد من الاساتذة بمختلف معاهد الجمهورية يعبرون عن رفضهم للاتفاق مع وزارة التربية ويعلنون الانسلاخ من اتحاد الشغل

تداولت الثلاثاء 23 ماي، عديد الصفحات المعنية بالشأن التربوي صورا لمطالب أمضاها عديد الاساتذة بهدف الانسلاخ من الاتحاد العام التونسي للشغل.



ويأتي اقبال عديد الاساتذة على الانسلاخ من المنظمة الشغيلة على خلفية رفضهم للاتفاق الذي توصلت اليه نقابة التعليم الثانوي مع وزارة التربية والذي تقرر بمقتضاه رفع قرار حجب لاعداد.



وكانت وزارة التربية، وقعت عشية يوم الثلاثاء، اتفاقا مع الاتحاد العام التونسي للشغل يقضي برفع حجب على اعداد الامتحانات وصرف مستحقات اتفاق 9 فيفري 2019 والترفيع في المنحة البيداغوجية.

وينص الاتفاق في أهم بنوده على اسناد الترقيات المهنية وصرف متخلدات اتفاق 09 فيفري 2019، فضلا عن تحيين منحة مستلزمات العودة المدرسية انطلاقا من سبتمبر 2023 بما يناسب 75 بالمائة من الأجر الخام.



كما يقضي بصرف زيادة ب 300 دينار تدمج في المنحة البيداغوجية وتصرف على ثلاث اقساط متساوية بقيمة 100د في سنوات 2026 و2027 و2028.





كما تضمن الاتفاق إحداث ترقية تحفيزية ( ترقية بالبحث)، وتكوين لجنة خاصة بالتقاعد الاسثنائي لأسباب صحية مع تشكيل لجنة خاصة بالإحالة على العمل التربوي والبيداغوجي فضلا عن تنظير المديرين والنظار بنظرائهم في الخطط الوظيفية في الإدارات المركزية وتسوية ملف الأساتذة المبرزين.





وينص، الاتفاق كذلك، على القضاء على التشغيل الهش في القطاع وتسوية وضعية الأساتذة النواب في قاعدة البيانات.





















