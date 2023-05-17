نجيب الدزيري: قيس سعيد سيستقبل اليوم كبير أحبار اليهود في تونس

اعتبر الكرونيكور نجيب الدزيري في برنامج émission impossible على راديو إي أف أم، أن العملية الإجرامية التي وقعت في جربة لا تستهدف اليهود، موضحا أن سليم الغندري المصاب في العملية قال لمطلق النار إنه ليس يهودي فما كان من هذا الأخير إلا وأن أصابه مرة أخرى.وأضاف الدزيري أن رئيس الجمهورية قيس سعيد سيستقبل اليوم الأربعاء 17 ماي بقصر قرطاج كبير أحبار اليهود في تونس وهو ما يدل على أنه لا يوجد معاداة للسامية في بلادنا.ودعا الدزيري في سياق متصل التلفزة الوطنية إلى عرض الشريط الوثائقي الذي يتحدث عن جربة التي تضم الكثير من المذاهب الدينية والذي أنجزه حمادي الوهايبي وحمادي عرافة ونجيب مناصرية منذ عامين.وكان مؤتمر الحاخامات الأوروبيين دعا الحكومات الأوروبية إلى إدانة ما وصفها بالتصريحات التحريضية للرئيس قيس سعيد معتبرا انها تشير إلى مسؤولية يهود تونس عن قصف غزة وذلك في اشارة الى تصريحات سعيد خلال الزيارة التي اداها مساء يوم السبت الماضي الى مدينة اريانة.يشار الى ان قيس سعيد كان قد تطرق خلال زيارته مساء يوم السبت الى جهة اريانة الى تواجد خيام الجيش النازي خلال الحرب العالمية باريانة والى حماية التونسيين اليهود …واستنكر في نفس الوقت تجاهل ما يتعرض له الفلسطينيون هذه الايام في غزة من قتل للشيوخ وللنساء والاطفال من قبل الاسرائيليين.