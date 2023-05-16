مدينة لمطة تحتفي بأكلة البسيسة في مهرجان التراث الغذائي

تنظم جمعية صيانة مدينة لمطة مهرجان التراث الغذائي في دورته الثانية والعشرين، من 19 الى 21 ماي 2023.



وتتميز دورة سنة 2023 من المهرجان بإجراء مسابقة "أفضل أكلة بسيسة بالجمهورية" تحت شعار "البسيسة من المحلية نحو العالمية".



كما يتميز برنامج الدورة بتنظيم ملتقيات علمية منها ندوة تحت عنوان "الصناعات التقليدية ودورها في دعم الاقتصاد المحلي" وعروض تنشيطية وفنية بساحة كورنيش لمطة، وتنظيم يوم صحي حول الاستقصاء من الأمراض المزمنة بحضور ثلة من الأطباء واخصائيي التغذي، بالإضافة الى تنظيم مسابقات رياضية في كرة الطاولة وهو اختصاص رياضي جماهيري وشعبي في جهة لمطة.







