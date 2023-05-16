زياد الهاني: على رئيس الجمهورية اصدار مرسوم لمنع الإضراب او تعطيل العمل في مجال التعليم

طالب الإعلامي زياد الهاني في مداخلة عبر أمواج إذاعة " اي اف ام" رئيس الجمهورية قيس سعيد باصدار مرسوم لمنع الإضراب او تعطيل العمل في تونس لمدة عام او عامين خاصة في مجال التعليم.وأضاف زياد الهاني " الحديث عن حق الإضراب " هو تمسخير على ذقون الناس" فكثير من التلاميذ حطم مستقبلهم بسبب قرارات النقابات التعليمية".وتابع " وزير التربية لا يستطيع التصدي للنقابات والقرار في النهاية ليس بيده ولكن بيد الرئيس" مضيفا " إخفاء المعدلات والاعداد ابتزاز وضرب لمصلحة التلميذ".وكان وزير التربية محمد علي البوغديري، قال مساء أمس الاثنين، أن دعوة وزارة التربية الأساتذة في التعليم الأساسي والثانوي إلى تنزيل أعداد الامتحانات وتطبيقها قاعدة العمل المنجز ليست من باب التهديد في حقهم بل تهدف الى طمأنة كل مكونات الشعب التونسي بانجاح السنة الدراسية.وأضاف في حوار بثته القناة الوطنية الأولى في نشرة الساعة الثامنة للأخبار، ان الوزارة استجابت لكل المطالب المشروعة للمربين التي بقي قسط كبير منها عالقا لمدة تجاوزت 5 سنوات.وأكد أن الوزارة اقرت بالتنسيق مع كل من رئاسة الحكومة ووزارة المالية إنهاء التشغيل الهش، مشيرا، الى ان الحكومة طرحت تسوية وضعيات المعلمين والأستاذة النواب وذلك بالاستناد على برنامج تكويني يدعم قدراتهم.وقال الوزير، ان دعوة المرسين الى تنزيل اعداد بالامتحانات الخاصة بالثلاثيين الأول والثاني تأتي قبيل ثلاثة أسابيع من موعد الامتحانات الوطنية، داعيا، المدرسين الذين لم يقوموا بمد الإدارة بالاعداد إلى تنزيلها حتى يتسنى احتساب المعدلات الخاصة بالتلاميذ.وأعلن عن أن الوزارة ستفتح جولة جديدة من التفاوض مع ممثلي المدرسين في النقابات بالشراكة مع الاتحاد العام التونسي للشغل بحلول نهاية اوت وبداية سبتمبر القادم تتواصل جلساتها حتى ديسمبر المقبل على أن يقع تفعيل نتائجها بحلول السنة المالية الجديدة 2024.وجدد التزام الوزارة بالعمل على الاستجابة لتحسين ظروف عمل المربين و النهوض باوضاعهم المادية، مبينا في المقابل ان كل الإطار التربوي بما فيه الموظفون والقيمون معني بهذا الاستحقاق.وذكر في سياق آخر، بأهمية مشروع المجلس الأعلى للتربية الذي قرر رئيس الجمهورية قيس سعيد احداثه، معتبرا اياه الإطار العملي الأمثل لإصلاح أوضاع التربية والتعليم في تونس.في جانب آخر، أكد وزير التربية جاهزية الوزارة لانجاح الامتحانات الوطنية، مفيدا بأن الوزارة أتمت بالتنسيق مع الحكومة اعداد كل الجوانب بما في ذلك تخصيص 150 ألف إطار تربوي وتكوينهم لانجاح محطة هذه الامتحانات.الجدير بالذكر ان حوار وزير التربية جاء ساعات قليلة غداة اعلان الوزارة تطبيق قاعدة العمل المنجز ودعوتها المدرسين تنزيل الأعداد الخاصة بالامتحانات بعد أن واصلوا حجبها منذ بداية العام الدراسي.