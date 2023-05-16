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السجن وخطية ب35 مليون د لرجل الاعمال سليم شيبوب وزوجته

Publié le Mardi 16 Mai 2023 - 11:30 قراءة: 0 د, 22 ث
      
نظرت أمس هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة في ملف تجاوزات واستغلال نفوذ شملت الابحاث فيها رجل الأعمال سليم شيبوب الذي كشفت الابحاث فيها انه تحصل على عمولات ب36 مليار من شركات عالمية مقابل فوزها بصفقات على حساب بقية المنافسين.

وقد قضت الدائرة بعد المفاوضة الحكم على شيبوب ب6 سنوات سجنا وخطية مالية هامة قدرها 35 مليون د كما قضت الدائرة بتخطىئة زوجته ب300 الف دينار .

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