القضاء يصدر حكمه على رئيسة جمعية عيش تونسي ألفة التراس ومحمد سالم بن حسن

قررت صباح اليوم هيئة الدائرة الجناحية مكرر المختصة في النظر في قضايا الفاسد المالي بالمحكمة الإبتدائية، اصدار حكم غيابيا يقضي بعام سجنا في حق رئيس جمعية "عيش تونسي" محمد سالم بن حسن وتخطئته ب20 الف دينار،كما قضت ايضا بتخطئة رئيسة الجمعية المذكورة سابقا ألفة التراس ب10 الاف دينار ،وذلك في قضية تعلقت بمخالفة قانون الإشهار السياسي خلال الانتخابات الرئاسية لسنة 2019.





