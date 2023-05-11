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عمار الجمل بعد تطليق زوجته " الله غالب ماجيتش انستغراموز باش نهبطلكم كان الباهي"

Publié le Jeudi 11 Mai 2023 - 11:05 قراءة: 0 د, 24 ث
      
أعلن اللاعب السابق عمار الجمل في تغريدة على حسابه بالانستغرام طلاقه من زوجته المعروفة بروروات.
وكتب عمار الجمل في موقعه ما يلي " الي يخير الانستغرام على حياتو الشخصية وواجباتو الزوجية ويختار يوري حياتو للناس يتحمل مسؤوليتو في الحلوة والمرة والحياة الافتراضية فيها الباهي وفيها الخايب الله غالب ماجيتش انستغراموز باش نهبطلكم كان الباهي".
وياتي القرار بعد حدوث مشاكل بين الزوجين بسبب اتهام عمار الجمل لزوجته باهمال البيت.


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