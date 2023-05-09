في مشادة كلامية على المباشر، دليلة مصدق تتهم خليفة شوشان بأنه مكلف بمهمة ومعز بن غربية يطالبها ببالاعتذار والأخيرة ترفض

نشبت الثلاثاء 9 ماي، مشادة كلامية بين كرونيكور اذاعة ديوان اف ام خليفة شوشان وعضو هيئة الدفاع في قضية التآمر على أمن الدولة المحامية دليلة مصدق.وتعليقا عن حديث دليلة مصدق عن الاخلالات الاجرائية والخروقات القانونية في التعامل مع المعتقلين في قضية التآمر على أمن الدولة قال خليفة شوشان ان هناك مغالطات وتضخيما للمسائل من طرف هيئة الدفاع.وتفاعلا مع خليفة شوشان قالت دليلة مصدق ان هناك اطرافا في وسائل الاعلام يعملون يوميا على بث الاشاعات ويحاولوا تعكير وضعية المساجين وفق تعبيرها مؤكدة انهم سيحاسبون على ذلك.ورد خليفة شوشان مخاطبا دليلة مصدق " يزي مالتجلطيم وانا لا نخاف لا منك لا خفت في قت بن علي ولا في وقت الترويكا ولا في وقت الشاهد والباجي الي كنت انت مساندة لولدو".وخاطبت دليلة مصدق شوشان قائلة " يزي الكذب والافتراءات وانت مكلف بمهمة انك تغرق الناس وتبث اخبار غير صحيحة وتدافع عالاستبداد والظلم لذلك ما نجمش نتعامل معاك كانسان محايد او موضوعي.وفي ختام الحصة طالب عز بن غربية دليلة مصدق بالاعتذار لخليفة شوشان الامر الذي رفضته دلليلة مصدق ليعلن بن غربية مقاطعتها وعدم استضافتها مجددا.