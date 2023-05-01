احداث ملعب رادس: تعهيد الادارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالقرجاني بالبحث من اجل تهم تكوين وفاق اجرامي

صرح الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية ببن عروس عمر لحنين لباب نات" اليوم الإثنين 1 ماي 2023؛ انه تم تعهيد الادارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالقرجاني بالبحث في احداث الشغب والعنف التى شهدها ملعب رادس من اجل تهم تكوين وفاق اجرامي للاعتداء على الأملاك والاشخاص، واضرام النار ، مبينا ان عدد الموقوفين في تلك الأحداث بلغ 66 متهما من بينهم 12 طفلا تترواح اعمارهم بين 16 و17 سنة،موضحا انه تم تسجيل 6 محاضر تعلقت بمسك سلاح أبيض بدون رخصة ،وتدليس بطاقات دخول للملعب،وحيازة مادة مخدرة.



وكشف محدثنا انه تم اليوم القبض على الشخص الذي استعمل منشار كهربائي في تلك الأحداث،مشيرا الى انه سيتم التمديد في فترة الاحتفاظ بالمتهمين.



يذكر أن اعمال عنف كبيرة واضرام النار بملعب رادس خلال المباراة التى جمعت الترجي الرياضي التونسي وفريق شبيبة القبائل الجزائري.



