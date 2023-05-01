الطبوبي: 'مبادرتنا من أجل وحدة وطنية للنهوض بتونس ولا مصالحة مع من تورط في الارهاب والفساد والعنف'

'مبادرتنا من أجل وحدة وطنية للنهوض بتونس ولا مصالحة مع من تورط في الارهاب والفساد والعنف'

الطبوبي: أنوّه بتصريحات رئيس الدولة الرافضة لاملاءات النقد الدولي والمتوافقة مع الاتحاد وعلينا التعويل على قدراتنا

''كل الاتفاقيات والمطالب ستطبق أحب من أحب وكره من كره''

قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، اليوم الإثنين 01 ماي 2023، خلال اشرافه على الاحتفال باليوم العالمي للشغل إنه"وبعد استراحة المناضل خلال شهر رمضان آن الأوان للعودة إلى الطريق السلمي للنضال".وأفاد الطبوبي ان "نضالات الاتحاد سستواصل سلميا من أجل الحقوق الإقتصادية والإجتماعية للشغالين".هذا وأشار أمين عام المنظمة الشغيلة إلى ان "الأشغال في مقر الإتحاد تقدمت بنسبة 80 بالمائة"، مضيفا أن المحطات القادمة ستكون في الساحة التاريخية للاتحاد، وفق تعبيره.واستعرض الطبوبي خلال كلمته عدد من المحطات التاريخية المتعلقة بعيد الشغل عالميا ووطنيا.و قال الطبوبي إن "مبادرة الرباعي لانقاذ تونس ليس الهدف منها اعتلاء المناصب ولا السلطة أو تحقيق مكاسب انما للإطلاع بدورهم كقوى وطنية للخروج بالبلاد من الأزمة وإعادة نسق نموها".وأقر الطبوبي ان "البلاد بحاجة لوحدة وطنية من أجل النهوص بتونس إقتصاديا وإجتماعيا وثقافيا ولإستعادة مكانتها"، مستدركا بالقول أنه "لا مصالحة ولا تسامح مع من تورط في الارهاب والفساد او من يعادي الدولة ولا يعترف بسيادتها".وشدد الطبوبي على أنه "لا خيار لتونس إلا الحوار ولا خيار للشعب التونسي إلا الحوار بعيدا عن التفرد بالحكم".وعلى ذلك، افاد الطبوبي أن "بديل الحوار هو الانقسام والتفكك والتبعية ومزيد تدهور التوازنات الإقتصادية وتدهور المقدرة الشرائية للمواطنين وتعمق ظاهرة الهجرة غير النظامية وزيادة الخطر على كيان الدولة والسلم الإجتماعي".وقال الطبوبي ان تأكيد رئيس الجمهورية قيس سعيد من خلال تصريحاته، على رفض املاءات صندوق النقد الدولي، لا يسع اتحاد الشغل الا التنويه بهذا الموقف المتوافق مع موقف اتحاد الشغل الرافض ايضا للاصلاحات المطلوبة من تونس مقابل بعض القروض الميسّرة.واضاف الطبوبي ان ايجابية هذا الموقف يدعو للتساؤل عن جدوى تفاوض الحكومة مع الصندوقة طيلة اكثر من عام.واكد الطبوبي انه يجب استخلاص جملة من الدروس من هذه الموافق التي تؤكد بان عصر الانبياء المعصومين القادرين على المعجزات قد ولى وانتهى واتن عهد سخاء الاشقاء وكرم الاصدقاء قد ولى وانقضى ايضا، مشددا ان المعجزة الحقيقية هي التعويل على قدراتنا وتجميع قوانا.و قال الطبوبي، إن "كل الاتفاقيات الممضاة وكل المطالب ستطبق أحب من أحب او كره من كره".كما قال الطبوبي متوجها بكلامه للشغالين في كافة القطاعات"اتحادكم متماسك وكل القطاعات ستكون في مقدمة اهتماماته ونضالاته".وأكد الطبوبي ان الاتحاد سيواصل نضالاته السلمية من أجل الحقوق الإقتصادية والإجتماعية للشغالين والاجراء.ويذكر انه سبق وندد اتحاد الشغل بتنكر الحكومة للاتفاقيات الشغلية الممضاة.