حسناء الجبل " املك تسجيلا لمكالمة جمعت الغنوشي بارهابيين ولن اسلمها الا لوزير الداخلية"

اتهمت ما تعرف بحسناء الجبل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بالتورط في ملفات إرهابية مشيرة بانها تملك تسجيلات حول الأمر وانها لن تقدمها إلا لوزير الداخلية وقيادات بارزة في الوزارة.
ورغم رداءة الاتصال قالت حسناء الجبل في حوار عبر أمواج إذاعة " شمس اف ام" انها كانت من بين من تمكنوا من اختراق الجماعات المسلحة مشيرة بانها قادرة على الافصاح عن كثير من الملفات.
يشار الى ان قاضي التحقيق اصدر حكما بعدم سماع الدعوى في حق الغنوشي في شكوى قدمها نقابي امني مشيرا بانه يملك تسجيلا بشان حوار بين الغنوشي ومتهمين بالارهاب.
ورغم رداءة الاتصال قالت حسناء الجبل في حوار عبر أمواج إذاعة " شمس اف ام" انها كانت من بين من تمكنوا من اختراق الجماعات المسلحة مشيرة بانها قادرة على الافصاح عن كثير من الملفات.
يشار الى ان قاضي التحقيق اصدر حكما بعدم سماع الدعوى في حق الغنوشي في شكوى قدمها نقابي امني مشيرا بانه يملك تسجيلا بشان حوار بين الغنوشي ومتهمين بالارهاب.
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