حسناء الجبل " املك تسجيلا لمكالمة جمعت الغنوشي بارهابيين ولن اسلمها الا لوزير الداخلية"

ورغم رداءة الاتصال قالت حسناء الجبل في حوار عبر أمواج إذاعة " شمس اف ام" انها كانت من بين من تمكنوا من اختراق الجماعات المسلحة مشيرة بانها قادرة على الافصاح عن كثير من الملفات.يشار الى ان قاضي التحقيق اصدر حكما بعدم سماع الدعوى في حق الغنوشي في شكوى قدمها نقابي امني مشيرا بانه يملك تسجيلا بشان حوار بين الغنوشي ومتهمين بالارهاب.