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نجيب الدزيري لوزير الخارجية: يا سي نبيل عمّار أرزن شويّة...تشكر في الامريكان على شحنة متع قمح ما فماش منها!؟

Publié le Mardi 25 Avril 2023 - 11:42 قراءة: 0 د, 38 ث
      
انتقد الثلاثاء 25 أفريل، كرونيكور اذاعة اي اف ام نجيب الدزيري بيان وزارة الخارجية التي توجهت من خلاله بالشكر للولايات المتحدة الامريكية على شحنة قمح لا وجود لها حسب الدزيري.

واستهجن الدزيري ما وصفه الارباك الحاصل في وزارة الخارجية منذ أيام وقال " الوزير السابق كان ساكت برشا والوزير الحالي نبيل عمار يتكلّم برشا".
وتابع قائلا " السكات برشا خايب والكلام برشا خايب ولذلك نقول للوزير الحالي ، الهدى!؟ الرزانة باهية ....يا سي نبيل عمار ارزن الخفة موش باهية.
يذكر انه حسب ما كشف عنه الاعلامي نشأت عزوز فانه لا وجود لأي شحنة قمح صلب وصلت من الولايات المتحدة الامريكية كمساعدة الي تونس على عكس ما اعلن عنه السفير الامريكي.


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