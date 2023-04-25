نجيب الدزيري لوزير الخارجية: يا سي نبيل عمّار أرزن شويّة...تشكر في الامريكان على شحنة متع قمح ما فماش منها!؟

واستهجن الدزيري ما وصفه الارباك الحاصل في وزارة الخارجية منذ أيام وقال " الوزير السابق كان ساكت برشا والوزير الحالي نبيل عمار يتكلّم برشا".وتابع قائلا " السكات برشا خايب والكلام برشا خايب ولذلك نقول للوزير الحالي ، الهدى!؟ الرزانة باهية ....يا سي نبيل عمار ارزن الخفة موش باهية.يذكر انه حسب ما كشف عنه الاعلامي نشأت عزوز فانه لا وجود لأي شحنة قمح صلب وصلت من الولايات المتحدة الامريكية كمساعدة الي تونس على عكس ما اعلن عنه السفير الامريكي.