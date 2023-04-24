وفاء الشاذلي: احالة معز بن غربية على ثكنة الحرس الوطني بالعوينة في ملف بلعيد‎‎

كشفت المحامية وفاء الشاذلي في فيديو نشرته في صفحتها الرسمية على الفايسبوك انه تمت احالة الاعلامي معز بن غربية على ثكنة الحرس الوطني بالعوينة في ملف تصريحاته بشأن الأطراف التي اغتالت الشهيد شكري بلعيد.وذكرت الشاذلي أن بن غربية برر تصريحاته بعد أن تراجع عنها بكونه مر بظروف نفسية قاهرة.وشددت على أنه سيتم البحث في الأمر خاصة وان بن غربية يظهر دائما في حالة هستيريا عند الحديث عن الموضوع.