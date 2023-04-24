جددت صباح اليوم الإثنين 24 افريل 2023 هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في ما عرف بملف الانتدابات الوهمية بشركة الخطوط الجوية التونسية زمن الرئيس الراحل زين العابدين بن علي والتي كانت اسفرت عن تسجيل خسائر مالية هامة للشركة وقد قررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 18 سبتمبر المقبل .



وشملت الابحاث في القضية كل من شقيقه بن علي ورافع دخيل ونبيل الشتاوي المديران العامان الاسبقان بالخطوط التونسية ومحمد الحبيب بن سلامة والطاهر حاج علي ويوسف ناجي وعلي الميعاوي ومحمد غلالة والبشير بن ساسي وعبد العزيز الجبالي وحافظ بلخيرية واحمد مسلم وسلوى مليكة وهي الكاتب الاداري بفرع الخطوط التونسية بفرنسا ومحمد العبيدي.



وللتذكير فقد حضر المكلف العام بنزاعات الدولة في الجلسة السابقة في حق شركة الخطوط التونسية وطلب التأخير لتقديم طلبات الدعوى المدنية.



وللاشارة فان الابحاث في قضية الحال انطلقت بناء على شكاية تقدمت بها شركة الخطوط التونسية اثر ثورة 14جانفي على خلفية تفطنها لانتدابات وهمية لافراد من اقارب واصهار بن علي حصلت بالشركة المذكورة.



