نابل: ختان اكثر من 100 طفل من أبناء العائلات المعوزة بالمستشفى الجهوي بمنزل تميم

تم صباح يوم الاثنين، تنظيم موكب ختان مجموعة من أبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بالمستشفى الجهوي بمنزل تميم من ولاية نابل، وذلك ببادرة من اللجنة الجهوية للتضامن الاجتماعي والإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية وعدد من مكونات المجتمع المدني



وأفاد المتصرف الجهوي للتضامن الاجتماعي بنابل، محمد بريك، في تصريح لصحفية (وات) ان اللجنة الجهوية للتضامن الاجتماعي انطلقت بالتعاون مع الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية والمجتمع المدني في ختان مجموعة من الأطفال من أبناء العائلات محدودة الدخل يتجاوز عددهم 100 طفل من مختلف معتمديات الجهة



وفي سياق متصل، أشار بريك إلى تخصيص 5000 قطعة ملابس جديدة و1200 زوج حذاء، سيتم توزيعها على مستحقيها مع اقتراب عيد الفطر، لافتا إلى مواصلة تنظيم مائدتي إفطار بكل من معتمديتي نابل ودار شعبان الفهري شملت حوالي 360 منتفعا يوميا طيلة شهر رمضان، وذلك بالاعتماد على قائمة اسمية مصادق عليها من قبل الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية



وبين ان اللجنة الجهوية للتضامن الاجتماعي قامت إلى حد الآن بتوزيع 1900 طرد غذائي، كما قامت بتوزيع حوالي 3000 "قفة رمضان" و1500 وصل شراء يتراوح مقدار الوصل الواحد بين 50 و 80 دينارا وذلك في إطار المجهودات الجهوية والمحلية



ومن جهته، أبرز رئيس قسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بنابل رضا العياري انتفاع 15380 عائلة بحوالات مالية قدرها 120 دينارا تسلم على قسطين القسط الأول تم تسليمه يوم 17 مارس الفارط والقسط الثاني يتم صرفه بداية من اليوم الاثنين بمناسبة عيد الفطر، مشيرا إلى الانطلاق قبل حلول شهر الصيام في تحديد قائمات المستحقين من العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بالتنسيق مع الوحدات المحلية للنهوض الاجتماعي



