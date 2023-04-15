تلميذة الباكالوريا سيرين بن عمار: أردت أن أشرك التونسسين في فرحة الباك سبور فتعرضت للتنمر

أثارت تلميذة البكالوريا سيرين بن عمار جدلا بسبب ظهورها وهي ترقص في الباك سبور ونشر الفيديو على صفحات التواصل الاجتماعي الفايسبوك...وتعرضت التلميذة لانتقادات ما جعلها تستنكر ذلك في حوار عبر أمواج إذاعة موزاييك.وقالت التلميذة أنها ارادت أن تشرك التونسيين في فرحتها فتعرضت للتنمر والتهكم الالكتروني وحتى تكفيرها...