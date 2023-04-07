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بكلفة تناهز 16 مليار: ديوان الطيران المدني والمطارات يتسلّم 8 شاحنات إنقاذ وإطفاء الحرائق

Publié le Vendredi 07 Avril 2023 - 17:26 قراءة: 0 د, 28 ث
      
في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة النقل الهادفة إلى تعزيز منظومة الأمن والسلامة في مجال الطيران المدني، تسلم ديوان الطيران المدني والمطارات 8 شاحنات انقاذ وإطفاء الحرائق جديدة من نوع PANTHER 6x6 بكلفة تناهز 16 مليون دينار، سيتم توزيعها على مختلف المطارات التونسية...

وتستجيب هذه التجهيزات الجديدة، وفق بلاغ صادر عن وزارة النقل، إلى المعايير الدولية المعمول بها في أهم المطارات في العالم حيث تتميز بتكنولوجيا متطورة وبمكونات عالية الأداء تمكن من التدخل الفوري والسريع والناجع على الدرجة 10 من الحرائق




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