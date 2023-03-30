ماذا في مكالمة نبيل عمّار وسيرغي لافروف؟

تلقى نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم الخميس 30 مارس 2023 إتصالا هاتفيا من نظيره الروسي سيرغي لافروف.



وكانت المكالمة مناسبة جدّد خلالها وزير الشؤون الخارجية الروسي التهاني لنبيل عمّار بمناسبة نيله ثقة رئيس الجمهورية بتعيينه على رأس الدبلوماسية التونسية وذلك بعد رسالة التهنئة التي كان قد وجهها له سابقا.



وتناولت المحادثة بالأساس علاقات الصداقة العريقة بين البلدين القائمة على الاحترام المتبادل وخدمة المصالح المشتركة.



وتبادل الطرفان الرأي حول أهمية المواقف المتوازنة والمسؤولة في عالم يشهد تغيرات عميقة وسريعة.



