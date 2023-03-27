عبد الله الرابحي: وضعنا المائي خطير جدا والوضع في السدود مفزع

عبد الله الرابحي: وضعنا المائي خطير جدا والوضع في السدود مفزع

Publié le Lundi 27 Mars 2023 - 10:41 قراءة: 0 د, 34 ث
      
أفاد كاتب الدولة الأسبق للموارد المائية وخبير المياه عبد الله الرابحي في حوار عبر أمواج إذاعة " جوهرة اف ام" اليوم الاثنين ان الوضع المائي في تونس حاليًّا يُعتبر خطيرًا جدًّا.

وأضاف " الوضع خطير على مستوى الأمطار والتّساقطات" مضيفا "وضعية الإيرادات حاليًّا تُعتبر استثنائية".

وقال ان الوضع صعب أيضًا على مُستوى السدود خاصّة سد سيدي سالم الذي كان يحتوي على 250 مليون متر مُكعّب من المياه.
وتابع " هذا السد لا يحتوي اليوم إلا على 96 مليون متر مكعّب فقط وهو رقم مفزع.
وقال الرابحي أنّ الاقتصاد في المياه يُمكن أن يُحسّن من الوضع الذي تعيش تُونس على وقعه اليوم.


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