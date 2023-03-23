البريد التونسي يصدر طابعين بريدين غدا الجمعة حول موضوع تقطير الزهور

يصدر البريد التونسي غدا الجمعة طابعين بريديين تم تخصيصهما لحرفة تونسية تقليدية تنطلق مع مطلع كل ربيع وهي تقطير الزهور.



ويندرج هذا الاصدار، وفق بلاغ صادر، الخميس، عن البريد التونسي، في اطار مساهمته في التعريف بالحرف التقليدية والمهن الصغرى بتونس والتشجيع على ممارستها والترويج لها.



ويصور الطابع البريدي الاول، بحسب ذات المصدر، طريقة تقطير زهور النارنج، في حين يصور الطابع البريدي الثاني طريقة تقطير ماء الورد.



وسيعرض هذان الطابعان البريديان والمنتوجات المتصلة بهما للبيع، بداية من الغد الجمعة 24 مارس 2023، بجميع مكاتب البريد، كما يمكن اقتناؤهما عن بعد عبر الانترنات من خلال النفاذ الى الموقع التالي www.e-stamps.poste.tn





