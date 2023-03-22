رفض الافراج عن مدير عام إذاعة موزاييك

قررت مساء اليوم دائرة الاتّهام المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس قرار قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي وذلك برفض مطلب الإفراج عن مدير عام إذاعة "موزاييك"، نور الدين بوطار، المتهم في قضية تعلقت بشبهة تبييض الأموال.



وللتذكير فأن مدير عام إذاعة موزايبك تم ايقافه خلال شهر فيفري المنقضي كما تم تفتيش منزله وتجميد ارصدته البنكية وحساباته وعقارات تابعة له.



