في شكاية رفعها في حقهم وزير النقل: السجن ل15 نقابيا

قضت أمس هيئة الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتداىية بتونس ب4 أشهر سجنا في حق 15 نقابيا لدى اتحاد الشغل وذلك بخصوص الشكاية التى رفعها في حقهم وزير النقل... ومن النقابين وجيه الزيدي كاتب العام لجماعة النقل ومساعد كاتب عام جامعة النقل و مساعد كاتب عام جامعة النقل وكاتب عام نقابة الفنيين باب سعدون ،و كاتب عام مساعد لاتحاد الجهوي تونس ،وكاتب عام نقابة الفنيين الميترو و كاتب عام سائقي المتيرو وكاتب عام نقابة الاستغلال و كاتب عام نقابة الاستغلال باب سعدون

و كاتب عام نقابة الاداريين وعضو نقابة اساسية نقابة الاداريين و كاتب عام الفرع الجامعي للنقل منوبة ،وكاتب عام الفرع الجامعي للنقل بنعروس ،وكاتب عام نقابة اساسية الزهروني ،و عضو نقابة اساسية الشرڨية.





ومثل الزيدي و15 نقابيا من جامعة النقل باتّحاد الشغل أمام الفرقة الثالثة للحرس الوطني ببن عروس على خلفية شكايات رفعها وزير النقل من بينها ما هو على معنى المرسوم 54، وأخرى متعلقة بـ "محاولة اقتحام مكتب الوزير وتعطيل سير العمل وتعطيل مصعد الوزارة" على خلفية الوقفة الاحتجاجية التي نفّذها العاملون بشركة نقل تونس الشهر الماضي دفاعا عن استمرارية شركة نقل تونس وحقّ الشعب في نقل عمومي يحترم الذات البشرية وحقوق العمال المادية.





