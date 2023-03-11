بعد تصريحها بأن مداخيلها من التيكتوك تصل الي 20 مليون في الساعة، اخضاع ضحى العريبي للمراقبة المعمقة من طرف الادارة العامة للاداءات

Publié le Samedi 11 Mars 2023 - 17:39 قراءة: 0 د, 22 ث
      
أكد السبت 11 مارس، المحامي محمد بن رمضان أنه تقرّر اخضاع الناشطة على موقع تكتوك ضحى الغريبي الي المراقبة المعمقة من طرف الادارة العامة لمراقبة الاداءات.

ويأتي اخضاع العريبي للمراقبة بعد تصريحاتها المثيرة للجدل بخصوص مستواها الدراسي ومداخيلها من تطبيقة تكتوك التي قالت انها تصل أحيانا الي 20 ألف دينار في الساعة.



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