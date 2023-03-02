هشام النقاطي: واللّه شفت عبّيثة في طريق تونس بنزرت ...يا توانسة ردوا بالكم

قال الفنان هشام النقاطي خلال حضوره في برنامج "سكرلي البرنامج" على قناة قرطاج + انه توجه مؤخرا الي بنزرت وشاهد عبّيثة في الطريق السيارة تونس بنزرت داعيا الي الحذر من العبابثوتابع قائلا "أول مرة في حياتي نشوف عبّيثة والله كيما نحكيلكم" شفت شخص في الذهاب ووقتلي مروّح من بنزرت عاودت شفت نفس الشخص قبل محطة الاستخلاص وكي قربت باش نثبت خرجتلنا سنّيه وطلعت عبيثة.