هشام النقاطي: واللّه شفت عبّيثة في طريق تونس بنزرت ...يا توانسة ردوا بالكم

هشام النقاطي: واللّه شفت عبّيثة في طريق تونس بنزرت ...يا توانسة ردوا بالكم

Publié le Jeudi 02 Mars 2023 - 08:37قراءة: 0 د, 23 ث
      
قال الفنان هشام النقاطي خلال حضوره في برنامج "سكرلي البرنامج" على قناة قرطاج + انه توجه مؤخرا الي بنزرت وشاهد عبّيثة في الطريق السيارة تونس بنزرت داعيا الي الحذر من العبابث

وتابع قائلا "أول مرة في حياتي نشوف عبّيثة والله كيما نحكيلكم" شفت شخص في الذهاب ووقتلي مروّح من بنزرت عاودت شفت نفس الشخص قبل محطة الاستخلاص وكي قربت باش نثبت خرجتلنا سنّيه وطلعت عبيثة.



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