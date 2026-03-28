Babnet   Latest update 20:48 Tunis

مئات الإسرائيليين يتظاهرون في تل أبيب مطالبين بوقف الحرب على إيران

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69c8310ee92508.37201439_oiljneqgfhkpm.jpg>
Publié le Samedi 28 Mars 2026 - 20:48
      
تظاهر المئات في مدينة تل أبيب والعديد من البلدات الإسرائيلية الأخرى، السبت، للمطالبة بوقف الحرب المتواصلة على إيران، التي دخلت شهرها الثاني بعد اندلاعها في 28 فيفري الماضي.



وشارك المئات في المظاهرة المركزية بتل أبيب في ساحة "هبيما"، بدعوة من ائتلاف يضم عشرات منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان، تحت عنوان "لا للحرب الأبدية للحكومة الكهانية، نعم لسلام وأمن عادلين لشعوب المنطقة".

وقامت عناصر الشرطة الإسرائيلية بفض المظاهرة والاعتداء على عدد من المتظاهرين، بدعوى خرق القيود المفروضة على تعليمات الجبهة الداخلية، التي تنص على تجنب التجمهرات وتحديدها لغاية 50 شخصا في معظم أنحاء البلاد شريطة توفر مكان آمن.


ورفع المتظاهرون صور أطفال قتلوا منذ بدء الحرب في إيران ولبنان وإسرائيل وغزة والضفة الغربية المحتلة.

وشهدت مواقع أخرى في البلاد تظاهرات احتجاجية، منها القدس، ومفترق كركور قرب برديس حنا، وحيفا. وفي مفترق "هغوما"، تظاهر نحو 30 شخصا احتجاجا على أداء الحكومة في الحرب، وعلى ما وصفوه بالضرر الذي يلحق بسكان الشمال والبلدات الحدودية، قائلين: "نحن نتعرض للقصف من دون أي وقت للإنذار، فيما ينشغل الائتلاف الحاكم بأخذ مزيد من الصلاحيات لنفسه".

وتأتي هذه الاحتجاجات في وقت تتواصل فيه حدة الحرب والهجمات المتبادلة بين إسرائيل وإيران وحزب الله، مع امتدادها إلى دول أخرى من بينها الخليج والعراق، وانخراط الحوثيين فيها إلى جانب طهران. وتستمر الحرب لليوم التاسع والعشرين على التوالي.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 326377

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 28 مارس 2026 | 9 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:07
18:40
15:55
12:31
06:11
04:44
الرطــوبة:
% 66
Babnet
Babnet16°
11° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-7
16°-8
17°-8
17°-8
17°-8
  • Avoirs en devises 25112,9
  • (27/03)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,39140 DT
  • (27/03)
  • 1 $ = 2,92687 DT
  • Solde Compte du Trésor     (26/03)     2235,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (26/03)   28448 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>