مئات الإسرائيليين يتظاهرون في تل أبيب مطالبين بوقف الحرب على إيران

وشارك المئات في المظاهرة المركزية بتل أبيب في ساحة "هبيما"، بدعوة من ائتلاف يضم عشرات منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان، تحت عنوان "لا للحرب الأبدية للحكومة الكهانية، نعم لسلام وأمن عادلين لشعوب المنطقة".وقامت عناصر الشرطة الإسرائيلية بفض المظاهرة والاعتداء على عدد من المتظاهرين، بدعوى خرق القيود المفروضة على تعليمات الجبهة الداخلية، التي تنص على تجنب التجمهرات وتحديدها لغاية 50 شخصا في معظم أنحاء البلاد شريطة توفر مكان آمن.ورفع المتظاهرون صور أطفال قتلوا منذ بدء الحرب في إيران ولبنان وإسرائيل وغزة والضفة الغربية المحتلة.وشهدت مواقع أخرى في البلاد تظاهرات احتجاجية، منها القدس، ومفترق كركور قرب برديس حنا، وحيفا. وفي مفترق "هغوما"، تظاهر نحو 30 شخصا احتجاجا على أداء الحكومة في الحرب، وعلى ما وصفوه بالضرر الذي يلحق بسكان الشمال والبلدات الحدودية، قائلين: "نحن نتعرض للقصف من دون أي وقت للإنذار، فيما ينشغل الائتلاف الحاكم بأخذ مزيد من الصلاحيات لنفسه".وتأتي هذه الاحتجاجات في وقت تتواصل فيه حدة الحرب والهجمات المتبادلة بين إسرائيل وإيران وحزب الله، مع امتدادها إلى دول أخرى من بينها الخليج والعراق، وانخراط الحوثيين فيها إلى جانب طهران. وتستمر الحرب لليوم التاسع والعشرين على التوالي.