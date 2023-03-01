فاطمة المسدي: محامون لبعض الموقوفين يبيضون الارهاب والعمالة للخارج

فاطمة المسدي: محامون لبعض الموقوفين يبيضون الارهاب والعمالة للخارج

Publié le Mercredi 01 Mars 2023 - 16:34قراءة: 0 د, 22 ث
      
قالت النائبة في البرلمان فاطمة المسدي في مداخلة عبر أمواج إذاعة شمس أف أم أن هنالك محامين لبعض الموقوفين في ملفات التآمر على أمن الدولة يبيضون الارهاب والعمالة للخارج.
وأضافت فاطمة المسدي " للأسف الإعلام لا يستمع الا لجهة واحدة فقط وهو الدفاع".
وتابعت " علينا أن نستمع لجميع الأطراف في الملف وليس لطرف الدفاع فقط الذي يدعي بأن الملفات فارغة"


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