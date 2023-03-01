المرايحي: الأدوية منتهية الصلوحية في مخازن شركة الصناعات الصيدلية هي أدوية اقتنتها الصيدليات ولم يتم بيعها

المرايحي: الأدوية منتهية الصلوحية في مخازن شركة الصناعات الصيدلية هي أدوية اقتنتها الصيدليات ولم يتم بيعها

Publié le Mercredi 01 Mars 2023 - 09:28قراءة: 0 د, 37 ث
      
قال الأمين العام للاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي، ان الادوية منتهية الصلوحية التي تم توثيقها خلال زيارة رئيس الجمهورية قيس سعيد في مخازن الشركة التونسية للصناعات الصيدلية ببن عروس ، هي ادوية اقتنتها صيدليات ولم يتم بيعها الى حين انتهاء صلوحيتها فوقع اعادتها لمخازن الشركة.

واضاف المرايحي، ضيف ماتينال اذاعة شمس اليوم الاربعاء 1 مارس 2023، ان القضية لا تتعلق بفساد واحتكار كما وقع الترويج اليه، خاصة وانها ادوية منتهية الصلوحية منذ 2020، اي قبل انطلاق مسار 25 جويلية 2021.

واكد المرايحي ان الادوية المفقودة من السوق هي اساسا الادوية المستورة التي لا تملك الصيدلية الركزية السيولة الكافية لاقتناءها، مشددا ان ازمة الادوية لا تتعلق بالادوية المصنعة محليا.



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 262497



En continu...

Toutes les news...
الأربعاء 01 مارس 2023 | 9 شعبان 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:41 18:15 15:43 12:39 06:51 05:25
Babnet
12°
Babnet13°Babnet% 43:الرطــوبة
تونــسBabnet
7.2 كم/س
:الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
13°-716°-614°-613°-917°-7
  • Avoirs en devises
    22108,2

  • (28 fév)
  • Jours d'importation
    96
  •              1 € = 3,33302 DT        1$ =3,14295 DT
  • Solde Compte du Trésor   (28 fév)   467,9 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


All radio

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
   