قال الأمين العام للاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي، ان الادوية منتهية الصلوحية التي تم توثيقها خلال زيارة رئيس الجمهورية قيس سعيد في مخازن الشركة التونسية للصناعات الصيدلية ببن عروس ، هي ادوية اقتنتها صيدليات ولم يتم بيعها الى حين انتهاء صلوحيتها فوقع اعادتها لمخازن الشركة.
واضاف المرايحي، ضيف ماتينال اذاعة شمس اليوم الاربعاء 1 مارس 2023، ان القضية لا تتعلق بفساد واحتكار كما وقع الترويج اليه، خاصة وانها ادوية منتهية الصلوحية منذ 2020، اي قبل انطلاق مسار 25 جويلية 2021.
واكد المرايحي ان الادوية المفقودة من السوق هي اساسا الادوية المستورة التي لا تملك الصيدلية الركزية السيولة الكافية لاقتناءها، مشددا ان ازمة الادوية لا تتعلق بالادوية المصنعة محليا.
واضاف المرايحي، ضيف ماتينال اذاعة شمس اليوم الاربعاء 1 مارس 2023، ان القضية لا تتعلق بفساد واحتكار كما وقع الترويج اليه، خاصة وانها ادوية منتهية الصلوحية منذ 2020، اي قبل انطلاق مسار 25 جويلية 2021.
واكد المرايحي ان الادوية المفقودة من السوق هي اساسا الادوية المستورة التي لا تملك الصيدلية الركزية السيولة الكافية لاقتناءها، مشددا ان ازمة الادوية لا تتعلق بالادوية المصنعة محليا.
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