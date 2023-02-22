أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد، عشية اليوم الإربعاء 22 فيفري 2023، زيارة إلى الفضاء المخصص لبناء مركز التكوين المهني بجبل الجلود وإلى مقر الشركة التونسية للصناعات الصيدلية ببن عروس... فيديو
رئيس الجمهورية يزور شركة الصناعات الصيدلية ببن عروس وفضاء مخصص لبناء مركز تكوين
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