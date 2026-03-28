مباراة ودية: فوز شبيبة العمران على مستقبل المرسى 1 - صفر

فاز شبيبة العمران اليوم السبت على مضيفه مستقبل المرسى بنتيجة 1 - صفر في مباراة ودية ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف بطولة الرابطة المحترفة الأولى.
وجاء هدف فوز شبيبة العمران، في اللقاء الذي احتضنه ملعب عبد العزيز الشتيوي بالمرسى، عن طريق اللاعب عدي بالحاج.
يذكر أنّ شبيبة العمران يحتل المركز السابع في جدول ترتيب بطولة الرابطة المحترفة الأولى برصيد 31 نقطة في حين يحتل مستقبل المرسى المركز الحادي عشر برصيد 25 نقطة، وذلك بعد مضي 23 جولة.
