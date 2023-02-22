مدير الديوان الرئاسي وكاتب عام رئاسة الجمهورية الاسبقان امام القطب المالي

مدير الديوان الرئاسي وكاتب عام رئاسة الجمهورية الاسبقان امام القطب المالي

Publié le Mercredi 22 Février 2023 - 17:46قراءة: 0 د, 33 ث
      
نظرت اول أمس هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي بالعاصمة ،في ملف قضية تعلقت بتجاوزات مالية في القصر الرئاسي .

وبالمناداة على المتهمين وهم 6 من بينهم مدير الديوان الرئاسي الاسبق أحمد عياض الودرني، وصهر بن علي صخر الماطري وليلى بن علي ،وصلاح الدين الشريف كاتب عام رئاسة الجمهورية السابق لم يمثل أي من المتهمين ماعدا احمد عياض الودرني ، وقد طلب بعض المحامون التأخير للاطلاع وإعداد وسائل الدفاع للترافع عن موكليهم في القضية .


هذا وحضر المكلف العام بنزاعات الدولة وتمسك بطلباته المدنية والتعويضات في حق الدولة التونسية .
وقد قررت هيئة المحكمة تأخير القضية لجلسة مارس المقبل للحكم فيها على المتهمين.

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