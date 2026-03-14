بطولة المانيا - بيارن بتسعة لاعبين يقلب تاخره الى تعادل 1-1 مع ليفركوزن

تعرض بايرن ميونيخ لحالتي طرد، لكنه ‌نجح رغم ‌النقص العددي في ‌العودة من تأخره ليحقق تعادلا ثمينا 1-1 أمام باير ليفركوزن ⁠في مباراة مثيرة ضمن البطولة الألمانية لكرة القدم اليوم السبت.وبعد الفوز العريض الذي حققه ⁠الفريق البافاري على أتلانتا بنتيجة 6-1 في ذهاب دور ⁠16 لدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء، تلقى ضربة قوية بطرد لاعبه نيكولاس جاكسون ببطاقة حمراء مباشرة إثر تدخل عنيف قبل نهاية الشوط الأول بقليل.ولحق به المهاجم لويس دياز، الذي سجل هدف التعادل في الدقيقة 69، حين حصل ‌على البطاقة الصفراء الثانية بسبب ادعاء السقوط في الدقيقة 84.وافتتح ليفركوزن ⁠التسجيل عبر أليكس ‌غارسيا في الدقيقة السادسة بعد سلسلة من الفرص الضائعة، قبل أن يدرك دياز التعادل في الشوط الثاني ليمنح المتصدر نقطة مهمة، في مباراة شهدت أيضا ‌إلغاء هدفين لبايرن مقابل هدف ⁠لأصحاب الأرض.ويتصدر بايرن جدول الترتيب برصيد 67 نقطة، فيما قلص ‌بروسيا دورتموند، صاحب المركز الثاني، الفارق إلى تسع نقاط عقب فوزه 2-صفر على ⁠أوغسبورغ، مع تبقي ثماني مباريات على نهاية الموسم.