الولايات المتحدة تقدّم 14 حاضنة أطفال إلى المستشفيات في مناطق مختلفة من البلاد.

في إطار دعمنا المتواصل لقطاع الرعاية الصحية في تونس، عملت الولايات المتحدة عن كثب بالتعاون مع وزارة الصحة لتقديم 14 حاضنة أطفال إلى المستشفيات في مناطق مختلفة من البلاد.ووفق بلاغ للسفارة الأمريكية أكد السفير جوي هود خلال زيارته لمستشفى المنجي سليم رفقة وزير الصحة علي مرابط: "ستساعد هذه الحاضنات الحديثة المهنيين الطبيين التونسيين على تلبية احتياجات أصغر المرضى في البلاد."